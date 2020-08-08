В МИД России выдвинули Киеву обвинения из-за Донбасса

Юрий Сергиенко Политика 19:19, 8.08.2020 Обновлено: 20:00, 8.08.2020

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Киев "не хочет" решать проблему Донбасса.

С таким заявлением она выступила 8 августа, передают РИА Новости. По ее мнению, украинские власти "не понимают" Минских соглашений.

"Спустя пять лет после выработки Минских договоренностей и пять лет их пытались реализовывать, они знаете что сказали? "А мы не понимаем, что там написано". Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: "Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили". О чем это говорит? О том, что они не хотят решать этот свой вопрос", – сказала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет отказываться от формулы Штайнмайера. При этом Киев выступил против отображения положений Минских соглашений в Конституции.

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