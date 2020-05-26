Украина должна выполнить несколько требований НАТО для того, чтобы получить план действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Егор Божок. Он подчеркнул, что вопрос предоставления нашей стране такого плана принципиально "давно согласован".

При этом сейчас, по его словам, союзникам "надо принять только тактическое решение". А Украине со своей стороны – реформировать оборонный сектор, в частности разведку, Минобороны, ВСУ и оборонно-промышленный комплекс.

Егор Божок

"Мы, по сути, уже перевели наше оборонное ведомство на стандарты НАТО. Нам остается осуществить еще несколько шагов с целью воплощения в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины так называемой J-структуры, которая присуща всем странам-членам НАТО", – сказал Божок.

Замминистра иностранных дел отметил, что это "больше техническая, чем политическая" проблема. Так как в политической части наша страна "уже демонстрирует прогресс". Так, добавил Божок, был принят соответствующий закон, который подписан президентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019-го генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса. Но отметил, что для этого украинская власть должна провести ряд реформ в сфере обороны и безопасности страны.

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