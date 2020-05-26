Главная Новости
26 мая • обновлено в 14:18
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В МИД рассказали о шансах Украины стать членом НАТО

3.1т
Читать материал на украинском

Украина должна выполнить несколько требований НАТО для того, чтобы получить план действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Егор Божок. Он подчеркнул, что вопрос предоставления нашей стране такого плана принципиально "давно согласован".

При этом сейчас, по его словам, союзникам "надо принять только тактическое решение". А Украине со своей стороны – реформировать оборонный сектор, в частности разведку, Минобороны, ВСУ и оборонно-промышленный комплекс.

Егор Божок

Егор Божок

"Мы, по сути, уже перевели наше оборонное ведомство на стандарты НАТО. Нам остается осуществить еще несколько шагов с целью воплощения в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины так называемой J-структуры, которая присуща всем странам-членам НАТО", – сказал Божок.

Замминистра иностранных дел отметил, что это "больше техническая, чем политическая" проблема. Так как в политической части наша страна "уже демонстрирует прогресс". Так, добавил Божок, был принят соответствующий закон, который подписан президентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019-го генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса. Но отметил, что для этого украинская власть должна провести ряд реформ в сфере обороны и безопасности страны.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Марина Лисничук
Персона
Егор Божок
Место
Украина
Теги
НАТО Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
5
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги