В МИД озвучили сроки встречи Зеленского с премьером Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в конце июля.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, возможность встречи обсуждалась во время визита венгерской делегации в Киев 25 июня, когда украинскую сторону возглавлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Дмитрия Кулебы в Будапешт", – сообщил Боднар.

Как писал OBOZREVATEL, Венгрия не сняла свою блокаду встреч комиссии Украина-НАТО, несмотря на то, что Альянс предоставил стране статус партнера расширенных возможностей.