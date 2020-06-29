В МИД озвучили сроки встречи Зеленского с премьером Венгрии

Кирилл Лютый Политика 17:34, 29.06.2020 Обновлено: 17:40, 29.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в конце июля.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, возможность встречи обсуждалась во время визита венгерской делегации в Киев 25 июня, когда украинскую сторону возглавлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Дмитрия Кулебы в Будапешт", – сообщил Боднар.

Как писал OBOZREVATEL, Венгрия не сняла свою блокаду встреч комиссии Украина-НАТО, несмотря на то, что Альянс предоставил стране статус партнера расширенных возможностей.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Недовольных Зеленским стало больше, чем довольных, – результаты опроса

Пресс-секретарь Разумкова похвасталась гонками на Tesla на скорости 150 км/час

Василий Слипак бросил Париж ради Донбасса и погиб от пули снайпера: воспоминания побратима о борьбе певца-воина

В России обеспокоились из-за "биолабораторий США в Украине": боятся утечки

Блогер из Житомира посадил за руль ребенка на скорости 100 км/ч. Видео