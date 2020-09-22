В МИД отвергли возможность отмены безвиза с ЕС для Украины

У Евросоюза нет оснований для пересмотра безвизового режима с Украиной после скандального голосования в Верховной Раде за членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявила в интервью Голосу Америки первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. По ее словам, Киев прислушивается к мнению международных партнеров.

"Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек", – заявила Джапарова.

По ее мнению, именно поэтому сегодня нет оснований для возможного пересмотра безвиза.

"Есть четкое понимание, как двигаться, а также, что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне", – заявила дипломат.

По ее словам, за последние шесть лет ЕС много инвестировал как в экономике, так и в систему верховенства права в Украине. При этом Украина пока не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению к Украине.

"Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур", – подчеркнула заместитель министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители США, стран ЕС и международные эксперты заявили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

OBOZREVATEL узнал, действительно ли Украине грозит отмена безвизового режима и что последует за назначением руководителя САП.