В МИД оценили возможность визита Зеленского в Беларусь

Мирослав Семенюк Политика 16:34, 14.08.2020 Обновлено: 16:55, 14.08.2020

Президент Украины Владимир Зеленский не будет посещать Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране.

Как сообщил в интервью "Украинскому радио" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сейчас было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы.

"Сейчас главная задача – с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусскими властями и белорусским обществом. Очевидно для всех, что этот диалог нужен", – отметил он.

Кулеба напомнил, что в Украине право на мирный протест является бесспорным.

"У нас есть своя история. В каждой стране есть своя специфика, и для нас очевидно, что нужно начинать разговаривать и искать выход из той ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси", – добавил глава МИД.

Напомним, ранее в посольстве Беларуси в Украине заявили о планах Зеленского посетить Беларусь во время Форума регионов двух стран, который должен состояться в городе Гродно 8-9 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа Зеленский призвал украинцев отказаться от посещения Беларуси в связи с нестабильной ситуацией.

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