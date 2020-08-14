В МИД оценили возможность визита Зеленского в Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский не будет посещать Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране.

Как сообщил в интервью "Украинскому радио" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сейчас было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы.

"Сейчас главная задача – с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусскими властями и белорусским обществом. Очевидно для всех, что этот диалог нужен", – отметил он.

Кулеба напомнил, что в Украине право на мирный протест является бесспорным.

"У нас есть своя история. В каждой стране есть своя специфика, и для нас очевидно, что нужно начинать разговаривать и искать выход из той ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси", – добавил глава МИД.

Напомним, ранее в посольстве Беларуси в Украине заявили о планах Зеленского посетить Беларусь во время Форума регионов двух стран, который должен состояться в городе Гродно 8-9 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа Зеленский призвал украинцев отказаться от посещения Беларуси в связи с нестабильной ситуацией.