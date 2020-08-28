В МИД осудили вмешательство РФ в дела Беларуси и заговорили о санкциях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси. Прежде всего речь идет о вмешательстве России.

Так, на онлайн-брифинге в пятницу, 27 августа, Кулеба отметил, что ведомство осуждает так называемый договор коллективной безопасности, где Россия играет ведущую роль.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси, решение того глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ, организации договора коллективной безопасности, где Россия играет ведущую роль", – сказал он.

Комментируя заявление президента РФ о том, что задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" – это совместная операция украинских и американских спецслужб, министр подчеркнул, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси и показать, что не он один пытается вмешиваться во внутренние дела страны. Но хочу еще раз вас заверить, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси", – отметил Кулеба.

Кроме того, министр подчеркнул, что граждане Беларуси будут пользоваться преференциями при въезде в Украину, несмотря на закрытие границ.

"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференционным режимом. Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и предоставлять разрешения на въезд", – сказал глава МИД.

Кулеба также добавил, что Украина будет принимать решение о возможном введении санкций относительно Беларуси, если такое решение последует от Европейского Союза.

"Что касается санкций ЕС, то мы пока что не видели окончательно утвержденных санкционных мероприятий, которые принимает ЕС. Но мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу. Это свидетельствует о том, что в целом мы разделяем его политику, его подходы. Потому, когда мы увидим санкционное решение ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу", – добавил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины впервые вызвало украинского посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев, чтобы провести консультации и оценить перспективы отношений между странами.