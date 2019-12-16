"Сработает в конце": в МИД Украины объяснили, что будет с "формулой Штайнмайера"

Согласно договоренностям в рамках "нормандского формата" Украина готова инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он также объяснил, почему пока Верховная Рада продлила старый закон без внесения в него изменений.

"Вопрос в том, что мы не успеваем до конца года осуществить все необходимые шаги для того, чтобы этот закон заработал в обновленной формуле. Если начинать сейчас менять этот закон, конкретно, как он должен выглядеть, каким образом будет закреплена эта формула, у нас просто физически не хватит времени до 31 декабря, когда истекает срок действия этого закона. На то, что украинская сторона продолжает этот закон, чтобы просто иметь достаточно времени для спокойной работы парламента, согласились все стороны "нормандской четверки", – рассказал чиновник.

Продолжая разъяснять нюансы сложностей с "формулой Штайнмайера", он подчеркнул, что она была согласована Трехсторонней контактной группой в Минске, однако главным вопросом сейчас остается то, каким образом, в каком месте и в каком объеме она будет имплементирована в украинское законодательство.

"Но сама идея формулы о том, что окончательное политическое решение ситуации лежит в сфере проведения законных выборов, которые должны подтвердить независимые международные организации, это и есть тот компромисс, достигнутый еще в 2016 году. Вопрос не в тексте. Идея самой формулы не в том, что этот кусок должен появиться в самом законе. Вопрос формулы – что она должна имплементироваться в новый закон. Когда мы с вами прочитаем, как наши депутаты этот закон выпишут, это и будет окончательный вариант имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве", – подчеркнул Пристайко.

"Формула Штайнмайера" Depo.ua

Он согласился с тем, что украинских законодателей может не устроить именно ее форма, однако идея должна храниться так, как ее согласовали все стороны. Речь о том, что "формула Штайнмайера" должна быть принята отдельным законом или отдельным пунктом, не идет. Главное – это ее внедрение в законодательство любым способом.

"Сама по себе "формула Штайнмайера" не является безопасная или опасная. Она направлена ​​на проведение выборов. А у нас даже закона нет, по которому эти выборы могут быть проведены. Более того, проведение выборов предполагает выполнение всех так называемых Копенгагенских критериев, которые тоже прописаны. Вот там, в частности, есть и ситуация безопасности, которая позволяет участие всех партий, всех медиа, участие наблюдателей. Это все записано тоже", – акцентировал внимание на еще одной сложности "формулы Штайнмайера" министр.

Подытоживая , Пристайко признал, что, несмотря на то, что она стала определенным компромиссом, ей все же не удается решить все вопросы. Поскольку для этого нужна добрая воля всех, включая международных партнеров Украины, которые могут сертифицировать выборы (если до них дойдет) и признавать, что они состоялись.

"А нам надо принять закон (о местных выборах на Донбассе. – Ред.), которого еще не существует. "Формула Штайнмайера" в конце сработает, если все элементы будут на месте", – резюмировал глава украинского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

2 октября в сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.

Это письмо на имя посредника на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе от ОБСЕ Мартина Сайдика. В нем участники дали согласие на имплементацию "формулы Штайнмайера".

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