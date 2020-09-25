В МИД обвинили Россию в эскалации конфликта в Крыму и на Донбассе
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова возмутилась из-за того, что Россия не допускает международных правозащитных организаций во временно оккупированный Крым и поставляет оружие на Донбасс.
Как пишет "Радио Свобода", выступая на виртуальной встречи на полях 75-й Генассамблеи ООН, она отметила, что страна-агрессор таким образом пытается оправдать агрессию против Украины.
"Россия пытается оправдать свою агрессию против Украины, искажая принципы R2P (обязанность защищать. – Ред.). Российская оккупационная власть отказывает международным правозащитным наблюдателям, в частности, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым", – сказала Джапарова.
"Не прекращаются и незаконные поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизнь населения на оккупированных территориях находится под постоянным риском", – подчеркнула дипломат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, высказался о стремлении Украины к миру и об агрессии РФ, которая развязала войну в центре Европы.
По его словам, оккупация Крыма и война на Донбассе похожи на попытки России вернуться к распределению сфер влияния, что в свое время стало причиной Второй мировой войны.
Глава государства подчеркнул, что ключевые шаги для восстановления мира на Донбассе должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории страны.
Прежде всего, речь идет о выводе незаконных вооруженных формирований и вооружений из ОРДЛО и возвращении Украине контроля над государственной границей.