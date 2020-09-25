В МИД обвинили Россию в эскалации конфликта в Крыму и на Донбассе

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова возмутилась из-за того, что Россия не допускает международных правозащитных организаций во временно оккупированный Крым и поставляет оружие на Донбасс.

Как пишет "Радио Свобода", выступая на виртуальной встречи на полях 75-й Генассамблеи ООН, она отметила, что страна-агрессор таким образом пытается оправдать агрессию против Украины.

"Россия пытается оправдать свою агрессию против Украины, искажая принципы R2P (обязанность защищать. – Ред.). Российская оккупационная власть отказывает международным правозащитным наблюдателям, в частности, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым", – сказала Джапарова.

"Не прекращаются и незаконные поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизнь населения на оккупированных территориях находится под постоянным риском", – подчеркнула дипломат.

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