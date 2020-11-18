В МИД назвали условие для вступления Украины в НАТО

Алексей Титофф Политика 07:08, 18.11.2020 Обновлено: 07:25, 18.11.2020

Украина может стать членом НАТО и без предоставления Плана действий по членству в альянсе.

Об этом во время онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum" сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает "Укринформ".

"Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить", – пояснил дипломат.

При этом министр иностранных дел отметил, что Украина должна получить четкий вектор направления, инструменты и окончательные сроки на пути вступления в НАТО.

"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба указал на риски из-за аннексии Крыма и призвал НАТО обеспечить безопасность.

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