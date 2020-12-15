В мэрии Харькова рассказали о состоянии Кернеса, у которого отказали почки

Мэр Харькова Геннадий Кернес не чувствует себя лучше после того, как на прошлой неделе у него отказали почки.

Состояние мэра не изменилось. Об этом заявил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко в комментарии УНН.

"Состояние пока без изменений. Врачи наблюдают за ним. Пока ничего больше не могу сказать", – коротко отметил он.

О том, что у Кернеса не работают обе почки, стало известно 11 декабря. В окружении харьковского мэра подчеркнули, что он находится на стопроцентном получении гемодиализа.

Как известно, Кернес, который уже десять лет возглавляет харьковскую мэрию, заболел COVID-19 в середине сентября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, а затем перевезли в клинику "Шарите" в Германии. СМИ неоднократно сообщали, что он перенес инсульт и даже впал в кому, но его окружение эту информацию регулярно опровергало.

Еще в октябре сыновья чиновника говорили, что их отец начал выздоравливать. Хотя и признавались, мол, внешне он напоминал Эйнштейна и Дракулу – стал заросшим, с ужасной бородой и длинными ногтями.

После того, как Кернес был переизбран на третий срок мэром Харькова, один из его сыновей Даниил Привалов говорил, что он должен вернуться в Украину до начала первой сессии горсовета 20 декабря.

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