В Мариуполе со скандалом приняли бюджет на 2021 год

Бюджет Мариуполя на 2021 год приняли, несмотря на блокирование трибуны, драки и крушение мебели и техники, которые утроили депутаты от "Оппозиционного платформы – За жизнь".

Рассматривали проект бюджета на следующий год на пленарном заседании Мариупольского горсовета в среду, 23 декабря. Принять его удалось лишь после длительного перерыва, которую новоизбранный глава Мариуполя Вадим Бойченко вынужден был объявить через беспорядок в сессионном зале, пишет 24 Канал.

Бурное рассмотрение проекту бюджета политолог Кость Бондаренко объяснил тем, что "каждый хотел себе урвать какой-то кусок и пролоббировать для решения своих интересов всего денег. Но в целом, я считаю, что местные власти хорошо работает. Тем более, что в Мариуполе довольно эффективный мэр, который уже продемонстрировал эффективность своей предыдущей каденции ".

Всего за проект сметы города проголосовали 36 депутатов, один – против и двое не дали своих голосов. После этого мэр Вадим Бойченко поздравил мариупольцев с принятием бюджета.

"Мариуполь стал на путь развития, и никогда с него не свернет", – резюмировал мэр.

По его словам, главный финансовый документ максимально сбалансирован по ключевым направления развития. Он разработан с учетом законов Украины и Стратегии развития Мариуполя до 2021 года.

"Делаем еще один уверенный шаг к продолжению развития Мариуполя. В течение пяти лет депутаты открыто обсуждают бюджет. Новый документ прошел восемь комиссий. Каждая детализировано рассматривала свой блок", – подчеркнул Бойченко.