В любом случае: Порошенко ждут в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столстенберг заявил, что президента Украины Петра Порошенко пригласят на саммит Альянса в Брюсселе, который состоится в июле.

"Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока еще не решили, в каком формате будет проходить и какого рода будет эта встреча, но его пригласят, потому что мы уже решили, что проведем встречу партнеров по операции "Решительная поддержка", – заявил он на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Интерфакс".

Он заверил, что главу украинского государства пригласят в любом случае.

Кроме того, Столтенберг подтвердил сохранение принципа открытых дверей относительно перспектив присоединения Украины к Альянсу во время встречи в штаб-квартире с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Принцип открытых дверей - один из основных принципов НАТО – актуален как для Украины, так и для других стран", - отметил он.

Как говорится в пресс-службе Минобороны, Столтенберг назвал историческим событием принятия Полторака в новом здании штаб-квартиры.

Встреча в штаб-квартире НАТО

"Мы будем оставаться преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, и будем осуждать агрессию РФ против Украины. Мы хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись, и не гибли украинские военные", - резюмировал он.

Степан Полторак и Йенс Столтенберг

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая Парламентская ассамблея НАТО призвала поддержать инициативы Украины и Грузии на вступление в Альянс. Позже, министр обороны Эстонии посоветовал странам подготовиться к такому шагу.

Позже, бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен рассказал, что страны НАТО решили принять Украину еще в 2008 году при выполнении ряда условий.