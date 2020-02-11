Соросята "загрались" в офис: тамошний планктон создает отдельные чатики для обсуждения доставки кулера с водой, а наши топ-чиновники плодят министерства.

5 февраля в Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Гончарук объясняет функционал так - будут заниматься вопросами реинтеграции Донбасса, проблемами лиц на оккупированных территориях и переселенцами. Безусловно, дело важное и нужное.

Но почему этот участок работы не могут выполнять действующие министерства – социальной политики, здравоохранения, образования, обороны? А координацию осуществлять существующий Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда? Может им как раз стоит создать "чатик" в телеграмме, поручив это Министру по вопросам "цифровой трансформации" Михаилу Федорову? А хипстер в разных носках Дмитрий Дубилет, ввиду отсутствия конкретного функционала, мог бы бегать по правительственному кварталу и разносить оригиналы документов. Ну, или если позволяют навыки, придумать новые мотивационные стикеры для чатика.

Ну, а если серьезно. Создание новой махины – целого министерства – это не только лишняя деталь к и так громоздкой бюрократической машине, но и десятки миллионов гривен, потраченных опять не на нужды беженцев, жителей оккупированных территорий и пострадавших от боевых действий, а на содержание чиновничьего аппарата.

У нас есть уже печальный опыт с попыткой побороть коррупцию, создав 100500 новых органов. Миллиарды гривен потрачены, а анти коррупционеры пока эффективно борются лишь друг с другом, перетягивая одеяло каждый на себя.

Законы ведь у нас не самые плохие. На крайний случай, есть моно большинство в парламенте, чтобы их правильно "рихтовать". Беда вот с исполнением. Опять вспоминается офис – генерировать идеи и собирать креативные панели можно бесконечно, но пока дядя Вася не починит проводку, а сисадмин Славик не подключит интернет, это все бессмысленные сотрясания воздуха.

Отдельная история с новым каналом, который по мнению министра, нужно сочно создать и запустить в телевизоры жителей оккупированных территорий. На контент для этого телеканала планируют побираться у ведущих медиа-групп. Как это будет выглядеть? Ну, "СТБ" отдаст "Зважених і щасливих", 1+1 - все выпуски "Квартала", "Украина" - очередную "Ефросинию" и записи игр "Шахтера", а 5 - нетленки с Яниной Соколовой. И разбавят новостями про успехи Кабмина под чутким руководством Гончарука. Кушайте теле - венигрет, да не обляпайтесь! Почему вместо создания кладбища юзанного материала не провести переговоры с каналами и не раскодировать их сигналы на спутнике?

Но опять-таки это риторический вопрос "офиса": что важнее, процесс или результат?

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