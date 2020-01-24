"В любой момент": Песков намекнул на встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы могут встретиться в любой момент.

Так он прокомментировал информацию о том, что Путину и Зеленскому "не удалось переговорить" во время мероприятий памяти жертв Холокоста в Израиле, сообщает riafan.ru.

"Путин и Зеленский находились на мероприятии памяти жертв Холокоста. Если они посчитают нужным, то переговорят. Президенты могут быстро проговорить все те вопросы, которые считают нужным. Но, к сожалению, им не удалось", – сказал рупор Кремля.

Песков намекнул на встречу Путина и Зеленского

Напомним, ранее в Кремле заявили, что президенты Украины и России не встретились в Израиле, поскольку украинский лидер отменил визит на форум памяти жертв Холокоста.

Отметим, Путин на упомянутом форуме, приуроченном к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц" советскими войсками 23 января 1945 года, выступил с речью.

Зеленский же отказался принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, уступив места нашей делегации тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети высоко оценили такой жест.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Офисе президента ответили, что у Владимира Зеленского в Израиле не запланирована официальная встреча с главой РФ Владимиром Путиным.

В Кремле заявили, что им поступил запрос от Киева о проведении встречи двух лидеров.

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