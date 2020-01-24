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24 января • обновлено в 12:37
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"В любой момент": Песков намекнул на встречу Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы могут встретиться в любой момент.

Так он прокомментировал информацию о том, что Путину и Зеленскому "не удалось переговорить" во время мероприятий памяти жертв Холокоста в Израиле, сообщает riafan.ru.

"Путин и Зеленский находились на мероприятии памяти жертв Холокоста. Если они посчитают нужным, то переговорят. Президенты могут быстро проговорить все те вопросы, которые считают нужным. Но, к сожалению, им не удалось", – сказал рупор Кремля.

Песков намекнул на встречу Путина и Зеленского

Песков намекнул на встречу Путина и Зеленского

Напомним, ранее в Кремле заявили, что президенты Украины и России не встретились в Израиле, поскольку украинский лидер отменил визит на форум памяти жертв Холокоста.

Отметим, Путин на упомянутом форуме, приуроченном к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц" советскими войсками 23 января 1945 года, выступил с речью.

Зеленский же отказался принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, уступив места нашей делегации тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети высоко оценили такой жест.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
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