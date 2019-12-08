В любимом пабе Бэкхема: друг Богдана устроил день рождения "по-британски"

Юрист Андрей Довбенко, на свадьбе которого в Сен-Тропе гулял глава Офиса президента Андрей Богдан, отпраздновал день рождения в Лондоне в пабе The Cow London – излюбленном месте футболиста Дэвида Бекхэма.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 6 декабря заведение было закрыто под приватный праздник для Довбенко с резервом на 10 человек. Кто был приглашен – не уточняется.

Друг Богдана Довбенко отметил день рождения в Лондоне

При этом на сайте паба можно найти прейскурант на услуги и меню. Так, для закрытого мероприятия можно предварительно забронировать время. Заведение требует предоплату за бронирование в размере £250 (почти 8 тысяч грн). Предоплата затем вычитается из окончательного счета.

Порции блюд в пабе стоят в пределах £20 (около 600 грн). Так, шесть устриц обойдутся в 19 фунтов стерлингов, а цыпленок по-киевски, пюре и шпинат – в 12.

Напитки из винной карты в среднем стоят 42-85 фунтов стерлингов за бутылку 0,75 мл (от 1300 до 2600 гривень).

Довбенко отпраздновал день рождения в Лондоне thecowlondon.co.uk

Довбенко отпраздновал день рождения в Лондоне thecowlondon.co.uk

Довбенко отпраздновал день рождения в Лондоне thecowlondon.co.uk

Довбенко отпраздновал день рождения в пабе Лондона thecowlondon.co.uk

Довбенко отпраздновал день рождения в пабе Лондона thecowlondon.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, помимо Богдана, присутствовали судьи, банкиры и депутаты от "Слуги народа".

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