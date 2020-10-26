В Луцке на выборах побеждает советник мэра – экзитпол
В Луцке по данным экзитпола на выборах мэра побеждает советник городского головы Игорь Полищук от партии "За майбутнє".
Как сообщают "Волинські новини", уже подсчитаны голоса 54 участков с 110. По состоянию на 8:40 обработано 99 980 бюллетеней.
Добавим, что голоса разделились следующим образом:
Игорь Полищук – 33,93%
Богдан Шиба – 12,97%
Юрий Моклица – 12,84%
Алла Надточий – 10,51%
Роман Бондарук – 7,94%
Николай Федик – 6,92%
Ирина Чебелюк – 5,69%
Евгений Мельник – 3,35%
Виктор Грысюк – 1,77%
Артур Мартиросян – 1,72%
Дмитрий Глазунов – 1,42%
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 26 октября на заседании Луцкого городского территориальной избирательной комиссии сообщили, что в Луцке кандидат от партии "Слуга народа" Роман Бондарук лидирует за пост городского головы на местных выборах.