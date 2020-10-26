В Луцке на выборах побеждает советник мэра – экзитпол

В Луцке по данным экзитпола на выборах мэра побеждает советник городского головы Игорь Полищук от партии "За майбутнє".

Как сообщают "Волинські новини", уже подсчитаны голоса 54 участков с 110. По состоянию на 8:40 обработано 99 980 бюллетеней.

Добавим, что голоса разделились следующим образом:

Игорь Полищук – 33,93%

Богдан Шиба – 12,97%

Юрий Моклица – 12,84%

Алла Надточий – 10,51%

Роман Бондарук – 7,94%

Николай Федик – 6,92%

Ирина Чебелюк – 5,69%

Евгений Мельник – 3,35%

Виктор Грысюк – 1,77%

Артур Мартиросян – 1,72%

Дмитрий Глазунов – 1,42%

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 26 октября на заседании Луцкого городского территориальной избирательной комиссии сообщили, что в Луцке кандидат от партии "Слуга народа" Роман Бондарук лидирует за пост городского головы на местных выборах.