В Луцке на выборах мэра предварительно побеждает "Слуга": обнародованы первые результаты

Алексей Титофф Политика 07:33, 26.10.2020 Обновлено: 07:36, 26.10.2020

В Луцке кандидат от партии "Слуга народа" Роман Бондарук лидирует за пост городского главы на местных выборах.

Об этом сообщили на заседании Луцкой городской территориальной избирательной комиссии. Данные объявлены по состоянию на 5:00 26 октября, передает "ВолиньPost".

Председатель Луцкой городской ТИК Мария Парфенюк сообщила, что из десяти оглашенных протоколов УИК – несколько спецучастков, количество избирателей на которых невелика, поэтому общее количество голосов пока тоже незначительно.

Также прилагается список кандидатов на должность городского головы и количество голосов, каждый из них получил суммарно на десяти указанных выше участках:

  • Роман Бондарук ("Слуга народа") – 145 голосов

  • Дмитрий Глазунов (самовыдвижение) – 26

  • Виктор Грысюк "Эко партия Березы" – 21

  • Артур Мартиросян (Аграрная партия Украины) – 50

  • Евгений Мельник ("Сила и честь") – 59

  • Юрий Моклица ("Европейская Солидарность") – 226

  • Алла Надточий ("Гражданское движение "Свідомі") – 213

  • Игорь Полищук ("За майбутнє") – 701

  • Николай Федик (Всеукраинское объединение "Свобода") – 109

  • Ирина Чебелюк (Всеукраинское объединение "Батьківщина") – 110

  • Богдан Шиба (самовыдвижение) – 235

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