В Луганской области "ЕС" с активистами высадила 3 га леса. Фото

На Луганщине силами волонтеров и членов партии "Европейская солидарность" было высажено более 10 000 саженцев на 3 гектарах, чтобы восстановить леса в пострадавшем от масштабных пожаров регионе.

Об акции сообщила на личной странице в Facebook народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко. По ее словам, в целом к инициативе присоединились 250 активистов из Луганской и Львовской областей и, в частности, председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Было начато восстановление лесов Луганщины. Как рассказывает председатель Луганской территориальной парторганизации Сергей Шакун, наши партийные ячейки из Тернопольщины и Одесской области на следующей неделе также передадут тысячи саженцев пострадавшим районам Луганщины", – подчеркнула парламентарий и призвала другие области Украины и партии продолжить эту традицию.

Со своей стороны Ганущин добавил на личной странице в Facebook, что участников мероприятия по высадке леса лично поздравил аудиоприветствием лидер партии "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Саженцы сосны выращенные во Львовском лесном перинатальном центре – совместном проекте лесной отрасли Львовщины, Львовского областного совета, Львовской областной государственной администрации", – рассказал он.

Ганущин также добавил, такие акции крайне необходимы для того, чтобы сшить страну с помощью усилий тех, кому небезразлична ее судьба.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Геращенко рассказала, что по инициативе председателя Львовского облсовета Александра Ганущина более 600 экземпляров издания Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" были приобретены для библиотек Луганщины. Первые книги уже прибыли в Северодонецк.