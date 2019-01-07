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В ''ЛНР'' разразились нелепым заявлением о вооружении защитников Украины

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Представитель так называемой "народной милиции "ЛНР"" Андрей Марочко заявил, что оборонные предприятия Украины поставляют оружие низкого качества, которое угрожает здоровью самих военных ВСУ.

Об этом он заявил "Луганскому информационному центру". По его словам, большинство оборонных предприятий Украины принадлежат украинскому лидеру Петру Порошенко и людям из его ближайшего окружения.

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"Порошенко лично заинтересован в затяжной войне в Донбассе, а так называемая зона операции объединённых сил — это просто хороший рынок сбыта для киевских "оружейных баронов", — отметился нелепым заявлением Марочко.

Именно поэтому оборонные предприятия выпускают некачественную технику.

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"Известно, что в погоне за прибылью, воруя деньги налогоплательщиков, руководство "Укроборонпрома" выпускает образцы вооружения низкого качества, которое является угрозой для украинских военнослужащих", — указал он. Правда, откуда берутся танки и другая техника в самой "ЛНР" боевик не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Алчевске стремительно растет количество свежих могил террористов, воюющих в бригаде "Призрак".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
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Крым Андрей
Крым Андрей
Та конечно, сущую нелепицу несут. Ну подумаешь миномёты постоянно взрываются. Но это же не значит, что они некачественные. Просто такая особенность. Или броня трескается. Ну и что? Или там бронеавтомобиль никак до ума не доведут... Дурачки какие-то короче...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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