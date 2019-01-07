В ''ЛНР'' разразились нелепым заявлением о вооружении защитников Украины

Представитель так называемой "народной милиции "ЛНР"" Андрей Марочко заявил, что оборонные предприятия Украины поставляют оружие низкого качества, которое угрожает здоровью самих военных ВСУ.

Об этом он заявил "Луганскому информационному центру". По его словам, большинство оборонных предприятий Украины принадлежат украинскому лидеру Петру Порошенко и людям из его ближайшего окружения.

"Порошенко лично заинтересован в затяжной войне в Донбассе, а так называемая зона операции объединённых сил — это просто хороший рынок сбыта для киевских "оружейных баронов", — отметился нелепым заявлением Марочко.

Именно поэтому оборонные предприятия выпускают некачественную технику.

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"Известно, что в погоне за прибылью, воруя деньги налогоплательщиков, руководство "Укроборонпрома" выпускает образцы вооружения низкого качества, которое является угрозой для украинских военнослужащих", — указал он. Правда, откуда берутся танки и другая техника в самой "ЛНР" боевик не уточнил.

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