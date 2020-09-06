В "ЛНР" хотят отказаться от украинского водоснабжения: названа сумма убытков

Террористы так называемой "ЛНР" намерены отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированную территорию, с 2021 года.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в комментарии hromadske. Он отметил, что там уже уменьшили объем воды, которая отбирается через Попаснянский водоканал.

"Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, с января они могут вообще отказаться", – сказал Гайдай.

Глава ЛОГА отметил, что это грозит водоканалу убытками в размере от 7 до 12 млн грн в месяц. Сейчас по поводу этого продолжаются переговоры, поскольку "ЛНР" должна заплатить компенсацию за потребленную воду.

"Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить примерно 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию в 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", – отметил Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, власть "ЛНР" через подконтрольные им СМИ списала проблемы в коммунальной отрасли на Киев. Дворы, улицы и дома, которые приходят в упадок, назвали тяжелым "наследством, доставшимся от Украины".

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