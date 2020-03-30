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30 марта • обновлено в 09:58
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В "Л/ДНР" соврали о вспышке коронавируса: у Зеленского разоблачили ложь

3.7т
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Террористы "Л/ДНР" скрыли от всего мира ситуацию с коронавирусом в "республиках", поскольку у них нет даже тестов для обнаружения болезни.

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Такое заявление сделал министр реинтеграции и представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

"У них нет таких тестов. Оккупационные власти скрывают реальную картину от внешнего мира и от граждан, проживающих на этих территориях. Они действуют по старой советской методике: когда бахнул Чернобыль, то тоже скрывали от людей, правду позже все узнали, что привело к тому, что многие пострадали от радиации", – пояснил он.

В "Л/ДНР" соврали о вспышке коронавируса

В "Л/ДНР" соврали о вспышке коронавируса

По данным Резникова от разных источников, даже если происходит случай заболевания или смерти, они это называют "А(H1N1)". То есть, якобы "свиной грипп", но с летальным исходом.

"Мы не знаем, какая там ситуация с эпидемией самом деле, но есть факт перекрытия границы между ОРДЛО и ОРЛО. Они сами понимают, что нужно закрываться даже между собой, вопрос только: вовремя ли?" – озвучил министр.

"Безусловно, мы своих граждан не бросаем и будем заботиться о них. Потому что, согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории. Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН это сделать", – пообещал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медик из оккупированной "ДНР" предупредила, что даже небольшое количество зараженных коронавирусом COVID-19 нанесет непоправимый удар по "республикам".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
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Комментарии
16
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
"Мы не знаем, какая там ситуация с эпидемией самом деле"© - вот, в принципе и все что может сказать Алексей Резников внятно.
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Перемога скоро
Перемога скоро
Зееленфройндт Викентий, главное, что ложь разоблачили. :)
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Перемога скоро
Перемога скоро
Не очень понятно. Это у России тестов нет или Донбасс кто-то другой оккупирует? :)
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2
Перемога скоро
Перемога скоро
Ермаков Николай, мне больше понравилось, когда они российские фейки про Гидранта разоблачили. Один "фейк" они сами придумали и разоблачили, второй "фейк", а именно склонность Гидранта к алкоголю, они "разоблачили" только в заголовке. :)
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Перемога скоро, и тут же пишут мы не знаем какая там ситуация на самом деле?
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