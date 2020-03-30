В "Л/ДНР" соврали о вспышке коронавируса: у Зеленского разоблачили ложь

Террористы "Л/ДНР" скрыли от всего мира ситуацию с коронавирусом в "республиках", поскольку у них нет даже тестов для обнаружения болезни.

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Такое заявление сделал министр реинтеграции и представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

"У них нет таких тестов. Оккупационные власти скрывают реальную картину от внешнего мира и от граждан, проживающих на этих территориях. Они действуют по старой советской методике: когда бахнул Чернобыль, то тоже скрывали от людей, правду позже все узнали, что привело к тому, что многие пострадали от радиации", – пояснил он.

В "Л/ДНР" соврали о вспышке коронавируса

По данным Резникова от разных источников, даже если происходит случай заболевания или смерти, они это называют "А(H1N1)". То есть, якобы "свиной грипп", но с летальным исходом.

"Мы не знаем, какая там ситуация с эпидемией самом деле, но есть факт перекрытия границы между ОРДЛО и ОРЛО. Они сами понимают, что нужно закрываться даже между собой, вопрос только: вовремя ли?" – озвучил министр.

"Безусловно, мы своих граждан не бросаем и будем заботиться о них. Потому что, согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью – всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории. Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН – это сделать", – пообещал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медик из оккупированной "ДНР" предупредила, что даже небольшое количество зараженных коронавирусом COVID-19 нанесет непоправимый удар по "республикам".

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