В "Л/ДНР" разозлились на пять сценариев по Донбассу от Зеленского

В "Л/ДНР" считают фантастикой возможные пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые в преддверье "нормандской встречи" озвучили в Киеве.

Таким мнением поделился представитель "ЛНР" в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Утвержденные украинской стороной пять сценариев по реинтеграции Донбасса можно называть фантастикой до тех пор, пока не будет реальной модели дальнейшего сосуществования Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик", – заявил он.

В "Л/ДНР" ответили Зеленскому на пять сценариев по Донбассу belprauda.org

По его словам, моделей реинтеграции не существует.

"Есть только шанс построить тяжелый диалог Киева и Донбасса, и договорится о модели дальнейшего сосуществования", – убежден Мирошник.

При этом политик добавил, якобы такой диалог с жителями оккупированных территорий Киеву нужно начинать с "уважения к ним и признания их прав". Если же украинские власти продолжат навязывать свои правила и условия, утверждает он, то диалога не получится.

"И сценарии превращаются в очередной "патриотический фейк", которых в том здании СНБО за последние пять лет наплодили тонны!" – подытожил свои доводы представитель "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к "нормандскому саммиту". На встрече обсуждали и утвердили пять возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

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