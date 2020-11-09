В КСУ заявили о срыве заседания по "земельным" статьям Конституции

Конституционный суд Украины не смог рассмотреть представление относительно официального толкования положений Конституции о принадлежности земли.

Как пишет "РБК-Украина", информированный источник сообщил о срыве заседания.

По его словам, в понедельник двое судей не прибыли на заседание из-за болезни, а еще двое – покинули заседание, когда суд начал рассматривать "земельное дело".

Судья КСУ Игорь Слиденко подтвердил, что заседание было сорвано.

"Только что часть судей, ориентированных на Офис президента, сорвали заседание суда, суд сегодня ничего не рассмотрел", – отметил он.

Кроме того, по словам Слиденко, в КСУ до сих пор никто не обратился за разъяснениями его решение о неконституционности наказания за недостоверное декларирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября Конституционный суд Украины "внепланово" приступил к рассмотрению представления 46 народных депутатов относительно конституционности открытия рынка земли.

Отмечается, что народные депутаты, большинство среди которых – представители "Батьківщини", а также депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє", еще в конце 2019 года просили уточнить, что именно имеется в виду под ст.13 и ч.1 ст.14 Конституции Украины.

Как известно, в первой говорится о том, что "Земля, ее недра, атмосферный воздух... являются объектами права собственности Украинского народа", а во второй – "Земля является основным природным богатством, находящимся под особой охраной государства".

Подчеркивается, что рассмотрение этого представления началось еще в декабре 2019-го и до последнего времени не проходило активно. Однако после наступления "конституционного" кризиса КСУ решил изменить повестку дня.