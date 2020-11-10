В КСУ второй день подряд сорвали заседание
Конституционный суд Украины во вторник, 10 ноября, не смог провести запланированное заседание из-за отсутствия кворума.
Об этом сообщает пресс-служба инстанции. По этой же причине заседание не произошло и накануне.
Так, судьи КСУ отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни". А также дела по конституционному представлению 46 нардепов относительно официального толкования положений о принадлежности земли.
Отложено было и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства в деле по представлению 47 парламентариев по поводу спецконфискации.
"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", – говорится в сообщении.
Напомним, что 9 ноября КСУ тоже не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В суде заявили о срыве заседания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд официально отменил уголовную ответственность за ложь в декларации.
В результате этого Национальное агентство предотвращения коррупции вынуждено было закрыть реестр электронных деклараций.
Реагируя на решение КСУ, под зданием суда прошли протесты, а президент Украины Владимир Зеленский призвал к "перезагрузке" Конституционного суда.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков инициировал законопроект №4304 о возобновлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства
Впоследствии судьи Конституционного суда поддержали его проект закона и выразили готовность дать разъяснения своего решения относительно электронного декларирования.