В КСУ второй день подряд сорвали заседание

Конституционный суд Украины во вторник, 10 ноября, не смог провести запланированное заседание из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает пресс-служба инстанции. По этой же причине заседание не произошло и накануне.

Так, судьи КСУ отложили продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни". А также дела по конституционному представлению 46 нардепов относительно официального толкования положений о принадлежности земли.

Отложено было и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства в деле по представлению 47 парламентариев по поводу спецконфискации.

"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", – говорится в сообщении.

Напомним, что 9 ноября КСУ тоже не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В суде заявили о срыве заседания.

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