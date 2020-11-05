В КСУ устроили демарш, Рада готовит судьям замену – СМИ
Судьи Конституционного суда Украины, которые голосовали против скандального решения по антикоррупционному законодательству, временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.
Об этом сообщило "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в суде. О своем решении они сообщили 5 ноября.
По словам собеседника агентства, в начале пленарного заседания КС, на котором рассматривался "земельный" вопрос, эти судьи заявили, что считают недопустимым публикацию в СМИ проектов решений КС.
"Поэтому до нормализации ситуации вокруг КС легитимным способом (судьи – ред.) считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут участвовать в заседаниях КС", – отметил источник.
Напомним, не поддержали решение КС об отмене электронного декларирования всего четыре судьи:
Сергей Головатий
Олег Первомайский
Виктор Колесник
Василий Лемак.
В то же время Украинская правда со ссылкой на комментарий помощника председателя комитета ВР по вопросам правовой политики Радима Губаня сообщила, что комитет несколько месяцев назад рассматривал кандидатуры на 2 вакантных места в составе КС. Речь идет о 6 претендентах, которых пригласили на заседание Верховной Рады 6 ноября.
На вопрос издания, связана ли такая спешка с решением КС относительно электронного декларирования, помощник главы парламентского комитета отметил, что назначить 2 судей нужно было уже давно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
НАПК после этого закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению СНБО, доступ был восстановлен.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного Суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного Суда.
Народные депутаты 4 ноября передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно уйти в отставку.