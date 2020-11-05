В КСУ устроили демарш, Рада готовит судьям замену – СМИ

Судьи Конституционного суда Украины, которые голосовали против скандального решения по антикоррупционному законодательству, временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

Об этом сообщило "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в суде. О своем решении они сообщили 5 ноября.

По словам собеседника агентства, в начале пленарного заседания КС, на котором рассматривался "земельный" вопрос, эти судьи заявили, что считают недопустимым публикацию в СМИ проектов решений КС.

"Поэтому до нормализации ситуации вокруг КС легитимным способом (судьи – ред.) считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут участвовать в заседаниях КС", – отметил источник.

Напомним, не поддержали решение КС об отмене электронного декларирования всего четыре судьи:

Сергей Головатий

Олег Первомайский

Виктор Колесник

Василий Лемак.

В то же время Украинская правда со ссылкой на комментарий помощника председателя комитета ВР по вопросам правовой политики Радима Губаня сообщила, что комитет несколько месяцев назад рассматривал кандидатуры на 2 вакантных места в составе КС. Речь идет о 6 претендентах, которых пригласили на заседание Верховной Рады 6 ноября.

На вопрос издания, связана ли такая спешка с решением КС относительно электронного декларирования, помощник главы парламентского комитета отметил, что назначить 2 судей нужно было уже давно.

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