В КС объяснили резонансное решение об уступках для террористов

Признание Конституционным судом неконституционной части 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса не приведет к массовому освобождению подозреваемых в госизмене, терроризме и препятствовании ВСУ.

Об этом заявила председатель КСУ Наталья Шаптала, объясняя принятое решение, передает "Укринформ".

"Это решение не дает основания, чтобы всех людей, находящихся под стражей, сейчас выпустили", - отметила Шаптала.

Она добавила, что КСУ отменил пятую часть статьи 176, однако в этой статье УПК есть еще четыре части, которые предусматривают, что при избрании меры пресечения суд должен принять мотивированное решение.

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"Суд должен указать, что это тяжкое преступление, что человек может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей. В этом случае часть пятая статьи 176 является безальтернативной. В этой ситуации прокурор подменяет суд. И суду не надо доказывать, есть ли там доказательства", - объяснила председатель КС.

По ее словам, остальные четыре части статьи 176 УПК остаются в силе и теперь суд, прежде чем избрать меру пресечения, должен определить, действительно ли преступление имело место, "то есть, должно быть проведено исследование, чтобы понять, есть ли состав преступления".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня КСУ признал неконституционным положение Уголовного процессуального кодекса, по которому была арестована нардеп Надежда Савченко.

Положение предусматривает, что к подозреваемым в терроризме не может применяться более мягкое ограничение, чем содержание под стражей (арест). Суд эту норму отменил.

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