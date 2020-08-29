В Крыму умер вице-премьер Украины времен Азарова

В оккупированном Россией Крыму 29 августа умер бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и бывший глава Луганского облсовета Виктор Тихонов.

Об этом сообщил бывший беглый премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров на своей странице в Facebook. Тихонову был 71 год.

"Виктор Николаевич Тихонов – политик, глава Луганского облсовета, народный депутат Верховной Рады Украины, вице-премьер Украины скончался в возрасте 71 года", – написал Азаров. О причине смерти Тихонова он не сообщил.

Справка. Тихонов родился в селе Щетово Луганской области. С 1995 по 1998 был первым заместителем председателя Луганской областной государственной администрации, а с 1998 по 2006 быв главой Луганского облсовета.

Был народным депутатом Верховной Рады V-VII созывов, до лета 2014 года входил в фракцию "Партии Регионов". С 11 марта 2010 занял пост вице-премьер-министра Украины по вопросам региональной политики в правительстве Николая Азарова. 9 декабря 2010 года стал вице-премьер-министром – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С августа 2011 по ноябрь 2012 года Тихонов был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Беларусь.

Николай Азаров / Facebook

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