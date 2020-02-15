В Крыму согласились на идею Зеленского по выборам, но поставили условие

В Крыму отреагировали на идею президента Украины Владимира Зеленского провести на территории оккупированного полуострова в октябре 2020 года местные выборы, заявив, что Украина может организовать такое голосование "только для своих граждан в случае открытия консульства".

Об этом сказал председатель комитета так называемого Госсовета республики Крым по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии ТАСС. Сам же Зеленский заявлял, что выборы не могут быть проведены без соблюдения безопасности и политических условий, а также с нарушением Конституции Украины.

"Здесь вести речь о каких-то подпольных выборах некорректно. Это законная территория Российской Федерации, и здесь действуют законы РФ, поэтому только в законодательном поле возможно это осуществить. Я думаю, что вполне реально открытие консульства (Украины в Крыму. – Ред.), и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально", – заявил Гемпель.

Крым согласился на идею Зеленского по выборам, но поставил условие. Иллюстрация

"Вспоминая прошлые выборы в Украине – они сделали много ошибок, наверное, нарушений украинского конституционного права, не предоставив возможность многим гражданам Украины, находящимся на территории РФ, прийти и проголосовать. Если здесь у нас проживают граждане Украины, то им такое право надо предоставить безусловно", – добавил он.

По словам политика, открытие украинского консульства в Крыму "будет прозрачно говорить о том, что Украина признает Крым частью Российской Федерации".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия), а также ответил на вопросы журналистов. Он сделал громкие заявления о войне, выборах на Донбассе и в Крыму, а еще президентстве.

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