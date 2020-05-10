В Крыму пригрозили Зеленскому из-за колокола и вспомнили Порошенко

В аннексированном Россией Крыму скептически отнеслись к идее президента Украины Владимира Зеленского установить в Симферополе памятник в виде колокола Единства.

В комментарии РИА Новости сопредседатель так называемой Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал Зеленского оставить "шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников".

Владимир Зеленский озвучил идею об установке колокола в Крыму

По его словам, если Зеленский решит посетить Крым с "официальным визитом", то ему следует взять с собой экс-президента Украины Петра Порошенко с его командой, которые "разожгли гражданскую войну в своей стране".

"Здесь их деятельности будет дана честная оценка, и они получат заслуженную пожизненную награду в местах не столь отдаленных А Зеленский сможет пообщаться напрямую с крымчанами и получить честную оценку о себе и о своих действиях. А колокол вполне можно переплавить и использовать для нужд народного хозяйства", – сказал Чегринец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский обратился к украинцам на 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Он объявил о проекте по созданию мемориальных символов, в ходе которого планируется установить четыре колокола – Колокол Памяти в Луганске, Колокол Победы в Закарпатье, Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе. По задумке президента, в момент, когда в Украине наступит мир, четыре колокола одновременно известят об этом.