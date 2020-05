В Крыму повесили портрет Сталина: МИД Украины резко отреагировал

На центральной улице Севастополя накануне 9 мая оккупанты вывесили банер с портретом Иосифа Сталина и надписью "Это наша победа". В Министерстве иностранных дел Украины назвали это оскорблением местных жителей.

Как сообщают "Крым.Реалии", по всему городу установили инсталляции с датами "Великой Отечественной войны" и противотанковым "ежом" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В отверстия всех инсталляционных сооружений вложили ветки сирени. По замыслу авторов, это должно символизировать "сирень победы".

Постоянное представительство Украины при ООН напомнило в Twitter, что в 1944 году режим Сталина совершил массовую этническую чистку – в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в поездах для крупного рогатого скота в Азию, многие погибли в пути.

"Россия никогда не теряет шансов оскорбить местное население", – говорится в сообщении.

