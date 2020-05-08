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8 мая • обновлено в 13:23
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В Крыму повесили портрет Сталина: МИД Украины резко отреагировал

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На центральной улице Севастополя накануне 9 мая оккупанты вывесили банер с портретом Иосифа Сталина и надписью "Это наша победа". В Министерстве иностранных дел Украины назвали это оскорблением местных жителей.

Как сообщают "Крым.Реалии", по всему городу установили инсталляции с датами "Великой Отечественной войны" и противотанковым "ежом" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В отверстия всех инсталляционных сооружений вложили ветки сирени. По замыслу авторов, это должно символизировать "сирень победы".

В 1944 году Сталин депортировал более 190 тысяч крымских татар

В 1944 году Сталин депортировал более 190 тысяч крымских татар

Постоянное представительство Украины при ООН напомнило в Twitter, что в 1944 году режим Сталина совершил массовую этническую чистку – в течение трех дней более 190 тысяч крымских татар были депортированы в поездах для крупного рогатого скота в Азию, многие погибли в пути.

"Россия никогда не теряет шансов оскорбить местное население", – говорится в сообщении.

В Крыму повесили портрет Сталина: МИД Украины резко отреагировал

krymr.com

В Крыму повесили портрет Сталина: МИД Украины резко отреагировал

krymr.com

В Крыму повесили портрет Сталина: МИД Украины резко отреагировал

krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале российские пропагандисты попытались скрыть факт нарушения прав крымских татар в Крыму, выставляя для телевизионной картинки девушек славянской внешности, переодетых в крымских татарок.

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Тема
День Победы
Персона
Иосиф Сталин
Место
Украина Севастополь
Теги
Министерство иностранных дел Украины Крым крымские татары победа
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
лучше бы фото Гитлера развесили, не так обидно был бы крымчанам!
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Gornov Petr
Gornov Petr
Ух и воняло поди в МИДе украинском после "резкой реакции"
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Петров Сергей
Петров Сергей
Вывесить портрет Ст@лина, как противовес, чествования пособников н@цистов в Украине, пожалуй будет логично.
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