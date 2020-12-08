В Крыму началась "водная паника". Оккупационная власть полуострова просит жителей Крыма и Севастополя не впадать в панику и не закупать "сотнями декалитров" бутилированную воду и воду для кулеров, а также не делать "без необходимости" запасы воды.

В Аянском водохранилище, которое снабжает Симферополь, воды осталось на 8 дней.

Ситуация тяжелая, но "контролируемая", заявляют в самопровозглашенном "правительстве", в любом случае "жители и гости полуострова не останутся без воды для питья и бытовых нужд". Для этого будут установлены и опреснительные установки, и - при необходимости - осуществляться подвоз воды к домам — источник в т.н. "правительстве Крыма".

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