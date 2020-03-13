В Крым массово переселят россиян: Чубаров разоблачил план Путина

Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявил, что России необходима вода в аннексированном Крыму, чтобы обеспечить там условия для массового переселения граждан РФ.

Своим мнением он поделился в интервью "Апострофу". По словам Чубарова, вода, безусловно нужна для аграрного сектора, однако в первую очередь в Кремле преследуют другую цель.

"Она необходима для новых поселений, которые Россия пытается строить в Крыму для того, чтобы заселять полуостров своими гражданами. Вода нужна для того чтобы модернизировать и развивать рекреационную, туристическую сферы. Но все это России нужно не для того, чтобы сделать жизнь людей максимально комфортной, а для того, чтобы сделать Крым привлекательным для российских граждан", – пояснил он.

В Крым массово переселят россиян: Чубаров разоблачил план qha.com.ua

Чубаров отметил, что с помощью преследований, репрессий и насильственного похищения людей, которые не лояльны к России – в первую очередь крымских татар и других украинцев – Кремль добивается, чтобы они сами покидали Крым.

"Одновременно Россия пытается максимально переселить своих граждан, чтобы изменить демографическую и этническую составляющую крымского населения. Поэтому ей нужно больше воды, чтобы развивать Крым. А для простого населения на полуострове, учитывая тот образ жизни, который оно ведет, запасов воды в Крыму хватает", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чубаров заявил, что жителям Крыма хватает воды, а оккупанты отрицают это с военной целью.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся