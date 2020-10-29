В Кривом Роге требуют пересчета голосов из-за нарушений на выборах

В Кривом Роге зафиксированы нарушения и вмешательства в избирательный процесс. Из-за этого в штабе кандидата на должность городского главы Кривого Рога Дмитрия Шевчика требуют пересчета бюллетеней. Об этом сообщает 34 канал.

В штабе Шевчика говорят: уже подали около полусотни заявлений, чтобы пересчитать бюллетени, потому что изначально это было сделано с ошибками. Наблюдатели также фиксировали множество исправлений в документации и повреждения боксов. Кроме того, в штабе говорят о незаконном вмешательстве в работу одной из районных ТИК.

"Был выявлен факт, что во время заседания территориальной избирательной комиссии Металлургического районного в городе совета кандидат в депутаты Павел Гивель указывал главе и ее заместителю касательно принятия решения согласно действительности или недействительности бюллетеней. Тем самым, его действия расцениваются как прямые вмешательства в выборы", — заявил наблюдатель от кандидата на должность городского главы Кривого Рога Дмитрия Шевчика Богдан Двирный.

Павел Гивель, который шел в депутаты Криворожского горсовета от Блока Александра Вилкула "Украинская перспектива", обвинения не признает.

"А что значит "вмешиваться в процесс"? Я являюсь участником процесса. Я не мешаю работе комиссии, я имею право наблюдать за ходом приема избирательной документации. И я это делаю. То есть пользуюсь своим законным правом иметь возможность наблюдать за всеми процессами", - говорит Гивель.

В то же время, представители Шевчика настаивают: когда один из кандидатов от наблюдения за процессом работы ТИК переходит к раздаче указаний ее членам – это именно вмешательство в выборы.

"Мы считаем, что это идет вмешательство в избирательный процесс. Это конфликт интересов, когда заинтересованное лицо, которое избирается, — в ручном режиме управляет территориальной избирательной комиссией. Соответственно, мы обратились в полицию, сейчас они нас там ждут, будем писать соответствующее заявление на членов комиссии", — сказал представитель штаба Дмитрия Шевчика Евгений Ковалев.

Также в штабе Дмитрия Шевчика говорят, что нарушения со стороны оппонентов фиксировали еще до дня выборов. Речь идет о попытке помешать предвыборной агитации.

"У нас появилось оперативное видео, где видно, как тот же кандидат от "Блока Вилкула" Гивель на своем автомобиле "Лэнд Крузер" подъезжает к нашему штабу. Заведомо, зная, что этот штаб используется, как склад для хранения агитационного материала, и максимально близко, умышленно, подпирая дверь, что туда невозможно было зайти. Делают они это за два дня до конца избирательного процесса, тем самым нарушают право Шевчика Дмитрия Владимировича быть выбранным", — резюмирует Евгений Ковалев.

А вот Павел Гивель заявил, что никаких преград проведению агитации Шевчика ни он, ни его команда не создавала.

"Я не знаю, что такое штаб Дмитрия Шевчика. У меня информации такой нет", - заявил кандидат в депутаты горсовета.

Как сообщают в штабе Шевчика, по факту препятствования агитации начато уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в партии "Слуга народа" заявили о массовых нарушениях на выборах в Кривом Роге. При этом народный депутат от президентской партии Елена Криворучкина обвинила действующую власть города в том, что та пытается не допустить второго тура выборов мэра.