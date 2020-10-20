В Кривом Роге на выборах мэра в ход пошли грязные технологии

На местных выборах в 2020 году, по словам политолога Костя Бондаренко, серьезная борьба ведется за стратегические города: Харьков, Одессу, Львов, Запорожье, Кривой Рог.

"Это крупные города, которые могут конкурировать с Киевом, там развита промышленность. Поэтому первая схватка произойдет 25 октября. Кто-то будет бороться за второе место, а кто-то будет стараться победить сразу в первом туре. Следующий этап 15 ноября, во время второго тура. Затем будут бороться за формирование городских советов и влияние в нем", – описывает OBOZREVATEL ситуацию Бондаренко.

Нынешний мэр Юрий Вилкул.

Его слова подтверждает ситуация в Кривом Роге, родном городе президента Зеленского. Тут серьезная борьба развернулась между 71-летним Юрием Вилкулом, который возглавляет город вот уже 14 лет, и представителем "Слуги народа" 43-летним руководителем ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрием Шевчиком.

По данным октябрьского соцопроса группы "Рейтинг", Шевчик отстает от Вилкула-старшего на 10,8% (всего у них соответственно 40,8% и 29). Невзирая на это, против молодого представителя крупного бизнеса уже развернулась активная кампания.

В ход пошли в том числе и грязные технологии. По словам Бондаренко, Шевчика и членов его семьи стали обвинять в разных грехах. А 7 октября стало известно об угрозах семье кандидата от "Слуги народа", полиция по этому факту даже открыла производство.

Дмитрий Шевчик, кандидат от "СН". АСПІ

В местных СМИ стали выходить материалы против Шевчика, по городу развешивают плакаты, а людям на электронную почту присылают письма с призывом агитировать за Шевчика.

Все показывает, что старые местные элиты не хотят прощаться со своими креслами. Причем еще больше опасаются смены власти в окружении того же Юрия Вилкула.

Ведь подчиненные градоначальника связаны с компаниями, которые могут иметь прибыль от различных тендеров в образовании, зарабатывать на рекламе городской власти, ремонтах лифтов. Приближенные к мэру выигрывают подряды на ремонт дорог, обустройство парков. Хотя за последние годы в этом плане в Кривом Роге ничего не изменилось.