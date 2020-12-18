В Кремле заявили о блокаде Донбасса со стороны Украины

Украина якобы отторгла Донбасс, а его жители вынуждены существовать в условиях блокады.

Как сообщило РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал слова главы государства, сказанные на ежегодной пресс-конференции.

Путин 17 декабря заявил, что Россия якобы помогает Донбассу и продолжит наращивать эту помощь.

Журналисты попросили Пескова разъяснить эти слова и конкретизировать, в чем будет выражаться такое наращивание помощи и построят ли там "город-сад".

"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Россия не может оставаться безучастной к судьбе этого региона Украины, поскольку там живет много русскоговорящих граждан. И им РФ будет помогать.

Напомним, в четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин впервые дал большую ежегодную пресс-конференцию в онлайн-формате. Это связано с пандемией коронавируса. Конференция стала 16-й по счету за время нахождения российского лидера у власти. Она началась в 11:05 по киевскому времени и продлилась около 4,5 часов, закончившись в 15:35.

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