В Кремле сменился "куратор по Украине": российский политик объяснила, чего ждать

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук пытается отобрать пост "кремлевского куратора по Украине" у помощника президента России Владислава Суркова.
Об этом в эфире ObozTV рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, комментируя итоги выборов в Верховную Раду Украины.
"В России идет борьба за кураторство над украинским вопросом. Владислава Суркова, который является идеологом проектов Новороссии, Малороссии и остальной гадости, достаточно активно отодвигает Виктор Медведчук. Понятно, что как бы мы негативно не относились к Медведчуку, но, тем не менее, все несчастья и вся кровь больше лежат на Суркове", – отметила Курносова.
По ее словам, от победы в этом противостоянии будет зависеть, насколько активно сможет президент Владимир Зеленский продвигать свои инициативы по обмену пленных.
"Формально Медведчук – гражданин Украины и не может работать в администрации президента РФ, но неформально именно он является основным куратором украинской политики для Кремля. И поэтому Кремль активно поддерживал именно его", – заявила оппозиционерка.
По мнению Курносовой, по результатам парламентских выборов "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила недостаточно голосов для того, чтобы Медведчук мог претендовать на серьезные должности типа вице-спикера.
"Задача президента и нового правительства будет состоять в том, чтобы как-то максимально ограничить Медведчука в его негативных возможностях, и оставить ему то, что он может сделать хорошего, если он что-то хорошее вообще может сделать", – отметила российский политик.
По ее словам, Медведчук может принять участие в переговорах по обмену военнопленными – "максимально отработать конструкцию "всех на всех".
gordonua.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин встретился с Виктором Медведчуком и обсудил войну на Донбассе.
Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.