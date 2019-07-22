В Кремле сменился "куратор по Украине": российский политик объяснила, чего ждать

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук пытается отобрать пост "кремлевского куратора по Украине" у помощника президента России Владислава Суркова.

Об этом в эфире ObozTV рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, комментируя итоги выборов в Верховную Раду Украины.

"В России идет борьба за кураторство над украинским вопросом. Владислава Суркова, который является идеологом проектов Новороссии, Малороссии и остальной гадости, достаточно активно отодвигает Виктор Медведчук. Понятно, что как бы мы негативно не относились к Медведчуку, но, тем не менее, все несчастья и вся кровь больше лежат на Суркове", – отметила Курносова.

По ее словам, от победы в этом противостоянии будет зависеть, насколько активно сможет президент Владимир Зеленский продвигать свои инициативы по обмену пленных.

"Формально Медведчук – гражданин Украины и не может работать в администрации президента РФ, но неформально именно он является основным куратором украинской политики для Кремля. И поэтому Кремль активно поддерживал именно его", – заявила оппозиционерка.

По мнению Курносовой, по результатам парламентских выборов "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила недостаточно голосов для того, чтобы Медведчук мог претендовать на серьезные должности типа вице-спикера.

"Задача президента и нового правительства будет состоять в том, чтобы как-то максимально ограничить Медведчука в его негативных возможностях, и оставить ему то, что он может сделать хорошего, если он что-то хорошее вообще может сделать", – отметила российский политик.

По ее словам, Медведчук может принять участие в переговорах по обмену военнопленными – "максимально отработать конструкцию "всех на всех".

gordonua.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин встретился с Виктором Медведчуком и обсудил войну на Донбассе.

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