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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Кремле сменился "куратор по Украине": российский политик объяснила, чего ждать

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук пытается отобрать пост "кремлевского куратора по Украине" у помощника президента России Владислава Суркова.

Об этом в эфире ObozTV рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, комментируя итоги выборов в Верховную Раду Украины.

"В России идет борьба за кураторство над украинским вопросом. Владислава Суркова, который является идеологом проектов Новороссии, Малороссии и остальной гадости, достаточно активно отодвигает Виктор Медведчук. Понятно, что как бы мы негативно не относились к Медведчуку, но, тем не менее, все несчастья и вся кровь больше лежат на Суркове", – отметила Курносова.

По ее словам, от победы в этом противостоянии будет зависеть, насколько активно сможет президент Владимир Зеленский продвигать свои инициативы по обмену пленных.

"Формально Медведчук – гражданин Украины и не может работать в администрации президента РФ, но неформально именно он является основным куратором украинской политики для Кремля. И поэтому Кремль активно поддерживал именно его", – заявила оппозиционерка.

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По мнению Курносовой, по результатам парламентских выборов "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила недостаточно голосов для того, чтобы Медведчук мог претендовать на серьезные должности типа вице-спикера.

"Задача президента и нового правительства будет состоять в том, чтобы как-то максимально ограничить Медведчука в его негативных возможностях, и оставить ему то, что он может сделать хорошего, если он что-то хорошее вообще может сделать", – отметила российский политик.

По ее словам, Медведчук может принять участие в переговорах по обмену военнопленными – "максимально отработать конструкцию "всех на всех".

В России сменился "куратор по Украине": чего ждать

gordonua.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин встретился с Виктором Медведчуком и обсудил войну на Донбассе.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Виктор Медведчук Владислав Сурков Ольга Курносова
Место
Украина
Тег
Партия "За життя"
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