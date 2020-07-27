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В Кремле рассказали, каким был разговор Зеленского с Путиным

Политика
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Разговор Путина и Зеленского был 'конструктивным и содержательным'

Разговор Путина и Зеленского был "конструктивным и содержательным".

Телефонный разговор 26 июля президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского носил конструктивный характер.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • во время телефонного разговора 26 июля президент России Владимир Путин обсудил с Владимиром Зеленским вопрос децентрализации и соответствующих изменений в Конституцию Украины.

  • Как отметила пресс-служба Зеленского, глава Украины поднял вопрос безопасности на Донбассе.

  • Лидеры двух стран согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня.

  • Также Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова, удерживаемого РФ, в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына Мусы.

  • Кроме того, Зеленский и Путин обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

  • При этом сайт Кремля сообщил, что грядущие местные выборы в Украине"ставят под угрозу" мир на Донбассе.

  • Согласно сообщению пресс-службы Путина, Зеленский сам позвонил главе РФ.

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