В Кремле рассказали, каким был разговор Зеленского с Путиным
Разговор Путина и Зеленского был "конструктивным и содержательным".
Телефонный разговор 26 июля президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского носил конструктивный характер.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
во время телефонного разговора 26 июля президент России Владимир Путин обсудил с Владимиром Зеленским вопрос децентрализации и соответствующих изменений в Конституцию Украины.
Как отметила пресс-служба Зеленского, глава Украины поднял вопрос безопасности на Донбассе.
Лидеры двух стран согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня.
Также Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова, удерживаемого РФ, в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына Мусы.
Кроме того, Зеленский и Путин обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.
При этом сайт Кремля сообщил, что грядущие местные выборы в Украине"ставят под угрозу" мир на Донбассе.
Согласно сообщению пресс-службы Путина, Зеленский сам позвонил главе РФ.