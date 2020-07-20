В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Зеленскому

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "закончить гражданскую войну".

Как сообщает РИА Новости, Песков заявил журналистам, что "действительно, то, что происходит в Украине – это внутренний, внутриукраинский конфликт".

"И вы знаете, что там шла гражданская война. Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по Минским соглашениям", – отметил он.

Представителя Кремля также спросили о его отношении к тому, что Кадыров призвал Зеленского позвонить Владимиру Путину. Песков ответил, что "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу, главное – прекратить войну".

Как писал OBOZREVATEL, Кадыров в Instagram потребовал от Зеленского позвонить Путину и объявить, что "заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины".