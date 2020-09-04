Как известно, перекрытие Северо-Крымского канала породило водный дефицит, препятствующий реализации планов Кремля в отношении оккупированного Крыма. Срывается масштабная программа колонизации украинского полуострова, включающая развертывание огромной военной базы и незаконное переселение на ПМЖ в Крым сотен тысяч обитателей российской глубинки.

Своевременная реализация самой эффективной за все годы войны меры невоенного воздействия на агрессора привела к резкому увеличению затрат на удержание оккупированного полуострова и, как следствие, снижению возможностей Кремля финансировать дальнейшее разрушение нашей страны и убийства защитников Украины на Донбассе.

В последнее время СМИ активно муссируют тему возможной военной операции агрессора по разблокированию подачи воды в Крым. Безусловно, украинская армия должна быть готова к такому сценарию, но этот вариант в арсенале Кремля в силу внешнеполитических причин уж точно последний из возможных. И крайне маловероятный.

Первый и уже реализуемый сценарий – информационно-психологическая операция в отношении населения свободной части Украины, сопряженная с операцией по окончательному коррупционному разложению украинских политических "элит". Другими словами, одновременно пытаются купить представителей власти и разжалобить украинское общество силами подконтрольных Кремлю телеканалов, с привлечением "свежих" спикеров, представляющих разные фракции и группы украинского парламента.

Весной 2014-го размер взятки, активно предлагаемой в разных кабинетах за возобновление подачи воды в Крым, составлял 20 миллионов долларов. Сейчас цена вопроса возросла многократно.

Тогда, чтобы не допустить предательства, пришлось на всю страну заявить, что если кто-то из высших чиновников или политиков начнет активизировать этот вопрос, значит, многомиллионная взятка нашла своего адресата.

Сегодня снова с полной ответственностью заявляю, что если на различных каналах начнут звучать депутатские голоса о необходимости помочь страждущим украинцам, живущим в Крыму, знайте – эти депутаты отрабатывают "тридцать сребреников", полученных политическими лидерами за предательство своей страны. При этом я не про очевидно прокремлевскую ОПЗЖ – с ними-то давно все ясно.

Что же касается позиции нынешней власти, то она четко выражена вице-премьером Алексеем Резниковым, Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Антоном Кориневичем, Постоянным представителем президента Украины в Крыму, и закреплена достаточно определенным высказыванием президента Зеленского. Она заключается в том, что днепровская вода вернется в Крым сразу после освобождения полуострова от оккупантов. Задача украинского общества – никому не позволить эту позицию расшатать.

И еще об одном из кремлевских сценариев – активном военном шантаже и эскалации военных действий на Донбассе. Подготовка РФ к учениям "Кавказ-2020" носит очевидный характер военного шантажа и, скорее всего, выльется в активизацию военных действий на Донбассе с одновременными попытками "мягко" договориться о воде в Нормандско-Минском формате. Как водится, желающие умиротворить агрессора за чужой счет всегда найдутся. Это лишний раз демонстрирует, что далее растягивать пустые минские посиделки бессмысленно и просто опасно.

Надо возвращаться к Будапештским гарантиям, но не в режиме бесперспективных консультаций на четверых с участием гаранта-агрессора, а в режиме предъявления счетов оставшимся странам-гарантам нашей безопасности: США и Великобритании. При этом такие непреходящие ценности, как ядерное разоружение на планете, позволяют нам, выдвигая требования, пренебречь текущей политической конъюнктурой в странах-гарантах.

Жаль только, что большая часть политической "элиты" нашей страны, истосковавшаяся по тучным "зеленым" пастбищам, в борьбе за независимость Украины нам не помощники.