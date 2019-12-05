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5 декабря • обновлено в 07:06
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"В Кремле не согласны!" В РФ пояснили, чего Путин хочет от Украины

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Российский оппозиционный политик Леонид Гозман допустил, что на нормандском саммите Россия может согласиться на мирное решение вопроса Донбасса, "но не потому, что они хотят".

"Нашему руководству совершенно не нужна мирная Украина. Нашему руководству нужна Украина, в которой война", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

Политик напомнил слова бывшего узника Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова, которые тот сказал на церемонии вручения ему премии имени Сахарова. "Он говорил очень умные слова и, в частности, о том, что, по его мнению, Путин хочет войны. Я с этим согласен", – сказал Гозман.

Владимир Путин

Владимир Путин

Он пояснил этот феномен тем, что в Кремле "внутренне не могут принять независимость Украины". "Вопрос независимости всех остальных республик бывшего Советского Союза, кроме Украины и Беларуси, более-менее решен. А вот вопрос независимости Украины и Беларуси – не решен. Они не согласны на это. Повторение тезисов про "один народ", "один язык" и прочие странные заявления связаны именно с этим", – убежден оппозиционер.

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Как писал OBOZREVATEL:

  • Российский политолог и публицист Лилия Шевцова заявила, что зацикленность России на Украине – это сигнал о российском неблагополучии. Это не только "личный проект президента Владимира Путина", а и попытка отвлечь внимание от российских проблем, которые Кремль не способен решить.

  • По мнению украинского журналиста и публициста Виталия Портникова, "Зеленский нужен Путину для того, чтобы подписать капитуляцию Украины перед Кремлем".

  • Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что на нормандском саммите президента Украины Владимира Зеленского будут подталкивать к решению, уже "принятому вне Украины".

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Леонид Гозман Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости Донбасса
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Вот на таких русских и должнО равняться в стране-агрессоре. Тов.Гозман плохого не посоветует.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бред идиота
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Хо Хол
Хо Хол
Единственные кому нужна вoйнa - xoxлы. Пока есть вoйнa можно не платить пенсии востоку страны, можно не тратить деньги на его восстановление, можно продолжать не учитывать мнение востока в выборах и в политической жизни вообще, можно отмывать деньги на поставках оружия, дырявых бронежелетов, допомоги запада, можно продолжать сваливать вину за развал страны и дыру в бюджете на вoйнy и сотни других причин. Путину глубоко пoxyй на все этой.
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