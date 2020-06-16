В Кремле назвали партнерство НАТО и Украины небезопасным для Европы
В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Они считают, что это не поспособствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в Кремле "обратили на это внимание".
"Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи", – сказал Пескв.
Он добавил, что "учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых создавалось НАТО как механизм конфронтации", Россия наблюдает за процессами, "когда НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах".
Песков также заявил, что правительство РФ не считает предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями укреплением безопасности и стабильности в регионе.
"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", – подчеркнул представитель Кремля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.
Таким образом наша страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.
Новый статус позволит Украине получить доступ к программам по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.
Военные эксперты из США заявили, что план действий по членству в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным, ведь российская агрессия может угрожать безопасности союзников Альянса.
В МИД России назвали предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями политическим сигналом "партии войны".