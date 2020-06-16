В Кремле назвали партнерство НАТО и Украины небезопасным для Европы

В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Они считают, что это не поспособствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в Кремле "обратили на это внимание".

"Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи", – сказал Пескв.

Он добавил, что "учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых создавалось НАТО как механизм конфронтации", Россия наблюдает за процессами, "когда НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах".

Дмитрий Песков РИА Новости

Песков также заявил, что правительство РФ не считает предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями укреплением безопасности и стабильности в регионе.

"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", – подчеркнул представитель Кремля.

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