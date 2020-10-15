Фраза "Просто перестать стрелять" стала уже мэмом, так что "Просто перестать ржать" жалкое подражание классике. Но очень уж удачно подходит.

Во-первых, потому что заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова действительно вызывает смех на грани истерики. Ну а во-вторых, когда речь идет о "грустной Лошадке" слово "ржать" всегда отлично подходит.

Итак, коллективный Запад приготовил для РФ очередную порцию санкций, теперь уже за отравление Навального. Санкции, на мой взгляд, несерьезные с точки зрения эффективности (ждем эмбарго на закупку нефти и газа). Но в Кремле все равно очень обиделись. Посчитали это проявлением неуважения. И пригрозили… вообще перестать общаться. Это настолько прекрасно, что даже в первый момент непонятно, как комментировать.

Обиделись? Будете молчать? Так это отлично. Я даже процитирую это обиженное заявление Лаврова для чистоты восприятия. "Люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более, что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", — говорит Сергей Лавров. Да, он прав.

Люди не понимают необходимости взаимоуважительного разговора с властями страны, которая: Ведет агрессивную войну, оккупирует чужие территории, пытается устраивать государственные перевороты, травит политических оппонентов, вмешивается в чужие выборы и так далее. За что тут уважать? Тут пора бить морду, причем давно уже. Лишить весь мир сомнительного удовольствия общаться с РФ – никто страдать не будет. Кроме самой России, а ее и не жалко.

Я предлагаю Лаврову еще и нефть с газом коварному Западу не продавать. Экономика РФ, правда, рухнет, но зато отомстят. В общем, не останавливайтесь. Переставайте общаться, выходите из ПАРЕ, ООН и прочих структур. А по поводу "с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят" есть интересные перспективы. Геополитического партнерства с РФ не получается. Можно попробовать половое. В Кремле будут молчать и плакать…

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.