В Кременчуге ТИК вопреки закону провела жеребьевку без "ЕС", партийцы вызвали полицию

Кременчугская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) не выполнила решение суда о допуске "Европейской солидарности" на выборы в горсовет и провела жеребьевку без нее. Представители партии вызвали полицию просто в помещение ТИК.

Они также подали заявление о совершении членами комиссии преступления, предусмотренного ст. 382 (Неисполнение судебного решения) и 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) УК Украины. Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Избирательная комиссия Кременчуга вопреки закону, вопреки решению суда, фактически создавая препятствия законному избирательному процессу, отказалась это делать и только провела жеребьевку без "Европейской солидарности", – сказал Княжицкий во время прямого включения на "5 канале".

По словам депутата, "такой диктатуры на выборах и пренебрежения законом не было даже за Януковича".

"На вопрос журналистов относительно оснований для такого поступка члены комиссии основном отвечали" без комментариев "или" это было единоличное решение председателя". При этом вопреки закону члены комиссии провели жеребьевку и утвердили голосованием текст избирательного бюллетеня, где есть 13 партий, кроме "ЕС", – отметил Николай Княжицкий.

"Я хочу сейчас обратиться к министру внутренних дел господина Авакова, к генеральному прокурору госпожа Венедиктов, к членам ЦИК с просьбой защитить демократию в нашей стране. У нас могут быть разные политические взгляды, мы можем стоять на разных позициях, но, покаа мы имеем право избранными и избираться, мы защищены от Путина и Лукашенко", – заявил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября в Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября это решение подтвердил и Второй апелляционный административный суд в Харькове.