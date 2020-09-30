В Кременчуге отказали в регистрации кандидатам от 'Евросолидарности': партия будет обращаться в суд

В Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская солидарность" в горсовет.

Об этом во время включения на "Прямом" канале сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий. По его словам, такое решение незаконное.

"Сегодня было заседание территориальной избирательной комиссии в городе Кременчуг, которая отказала в регистрации списка партии "Европейская солидарность" в городской совет. Это незаконное решение по абсолютно вымышленным аргументам", – отметил Княжицкий.

"Очевидно, происходит это под давлением мафии, которая правит Кременчугом на протяжении уже многих лет. Потому что большинство политических сил здесь находятся под такой, как говорится, "фиолетовой" властью. Абсолютно коррумпированной, против которой ведется множество расследований. Которая фактически оккупировала этот большой украинский город и не дает ему развиваться", – отметил Николай Княжицкий.

Он сообщил, что "Европейская солидарность" обратится в суд и выиграет. "А те люди, которые не дают провести нормально выборы, и те люди, которые возомнили себя здесь Лукашенко, очевидно должны быть наказаны и будут наказаны. Фамилии всех этих людей мы назовем, потому что это злостные нарушители избирательного законодательства", – подчеркнул Княжицкий.

Он также отметил, что партия будет обращаться в ЦИК, однако в соответствии с законом разъяснения ЦИК надо ждать в течение 10 дней.

"Поэтому процедура такова, что в ближайшие два дня должен состояться суд, еще два дня дается на апелляцию, и мы будем подавать в суд. И будем придавать огласке ситуацию, когда мафия в Кременчуге создала здесь сетки подкупа избирателей – об этом говорит весь город. Которая узурпировала здесь власть, которая подкупила другие партии, везде позасовывала людей и надеялась, что с "Европейской солидарностью" удастся. На этот раз это не пройдет. Я убежден, что "Европейская солидарность" не просто выиграет этот суд, а выигрывает в Кременчуге и выбросит эту мафию", – подчеркнул Княжицкий.

"Европейская солидарность" неоднократно заявляла, что у Зеленского из-за падения рейтингов партии "Слуга народа" готовят масштабные фальсификации и нарушения избирательного процесса. В частности, снимают с регистрации наиболее рейтинговых оппозиционных к власти кандидатов.