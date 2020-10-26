В Кременчуге нынешний мэр побеждает в первом туре – экзитпол

Алексей Титофф Политика 08:16, 26.10.2020 Обновлено: 08:49, 26.10.2020

В Кременчуге Полтавской области по данным экзитпола в первом туре побеждает действующий мэр Виталий Малецкий ("За майбутнє").

Второе место занял Геннадий Иванян (ОПЗЖ), а третье с разницей в один процент – Сергей Ярош ("Европейская солидарность"), передает "Телеграф".

Пятое и шестое место соответственно заняли Оксана Поддубная ("РПЛ") и Сергей Порчирян ("Слуга народа").

Выборы в Кременчуге

Также согласно данным опроса в городской совет проходит шесть партий: "За майбутнє", "Рідне місто", "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батьківщина". Остальные партии набрали менее 5%.

Выборы в городской совет Кременчуга

Напомним, что в Кременчуге отказали в регистрации кандидатам от "Евросолидарности". Впоследствии "ЕС" выиграла апелляцию относительно препятствования регистрации кандидатов в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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