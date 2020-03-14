В августе кресло под Шмыгалем зашатается – астролог

Политическое будущее новоназначенного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет зависеть от ряда факторов, среди которых – команда и его способность управлять управлять людьми. Самым критичным периодом для главы правительства станет август 2020 года.

Такой прогноз дал астролог Георгий Личели в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL. Он проанализировал космограмму Дениса Шмыгаля и рассказал о его перспективах на посту премьера.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"В гороскопе Дениса Шмыгаля преобладает воздушная стихия, что говорит о его интеллектуальности, подвижности и коммуникабельности. Он довольно гибок и с лёгкостью подстраивается под любую ситуацию. Обладает прекрасной интуицией, острым проницательным умом. Довольно рассудительный, чем располагает окружающих к себе.

Но избыток воздушной стихии на фоне недостатка земной говорит о неустойчивости его характера. Ему требуется периодическая смена декораций, он прекрасный менеджер и планировщик, но ему не хватает усидчивости, чтобы заниматься одним и тем же делом долгое время. Поэтому он так часто менял место работы.

Денис Шмыгаль возглавил Кабмин 4 марта 2020 года

Новый премьер не лишён амбиций. Напряжённый аспект Юпитера к Солнцу указывает на то, что амбиции порой завышенные. Ему не стоит браться за крупные проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу – велика вероятность того, что он их не вытянет. А чрезмерное самомнение может сыграть с ним злую шутку.

Насколько успешным будет Денис Шмыгаль на посту премьера, зависит, во-первых, от команды, которую он сформирует, а во-вторых, насколько умело будет координировать её работу.

В гороскопе Дениса Шмыгаля преобладает воздушная стихия, что говорит о его интеллектуальности, подвижности и коммуникабельности

Его назначение на пост премьера в период ретроградного Меркурия говорит о том, что выбор его кандидатуры был спонтанным. Сейчас у него в прогнозе период успеха и взлёта – он оказался в нужное время в нужном месте. Но уже в июне он столкнётся с первыми серьёзными проблемами. А с августа до конца года будет довольно напряжённый и конфликтный период: он будет подвергаться серьёзным нападкам, все его действия будут критиковать и кресло под ним зашатается", – рассказал астролог Георгий Личели.

Самым критичным периодом для Дениса Шмыгаля станет август 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Шмыгаль был избран премьер-министром Украины на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта 2020 года. "За" проголосовал 291 народный депутат. В тот же день был назначен новый состав Кабинета министров (кто вошел в команду Шмыгаля – читайте здесь).

Напомним, Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове, сейчас ему 44 года.

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