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14 марта • обновлено в 06:49
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В августе кресло под Шмыгалем зашатается – астролог

1.8т
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Политическое будущее новоназначенного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет зависеть от ряда факторов, среди которых – команда и его способность управлять управлять людьми. Самым критичным периодом для главы правительства станет август 2020 года.

Такой прогноз дал астролог Георгий Личели в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL. Он проанализировал космограмму Дениса Шмыгаля и рассказал о его перспективах на посту премьера.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"В гороскопе Дениса Шмыгаля преобладает воздушная стихия, что говорит о его интеллектуальности, подвижности и коммуникабельности. Он довольно гибок и с лёгкостью подстраивается под любую ситуацию. Обладает прекрасной интуицией, острым проницательным умом. Довольно рассудительный, чем располагает окружающих к себе.

Но избыток воздушной стихии на фоне недостатка земной говорит о неустойчивости его характера. Ему требуется периодическая смена декораций, он прекрасный менеджер и планировщик, но ему не хватает усидчивости, чтобы заниматься одним и тем же делом долгое время. Поэтому он так часто менял место работы.

Денис Шмыгаль возглавил Кабмин 4 марта 2020 года

Денис Шмыгаль возглавил Кабмин 4 марта 2020 года

Новый премьер не лишён амбиций. Напряжённый аспект Юпитера к Солнцу указывает на то, что амбиции порой завышенные. Ему не стоит браться за крупные проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу – велика вероятность того, что он их не вытянет. А чрезмерное самомнение может сыграть с ним злую шутку.

Насколько успешным будет Денис Шмыгаль на посту премьера, зависит, во-первых, от команды, которую он сформирует, а во-вторых, насколько умело будет координировать её работу.

В гороскопе Дениса Шмыгаля преобладает воздушная стихия, что говорит о его интеллектуальности, подвижности и коммуникабельности

В гороскопе Дениса Шмыгаля преобладает воздушная стихия, что говорит о его интеллектуальности, подвижности и коммуникабельности

Его назначение на пост премьера в период ретроградного Меркурия говорит о том, что выбор его кандидатуры был спонтанным. Сейчас у него в прогнозе период успеха и взлёта – он оказался в нужное время в нужном месте. Но уже в июне он столкнётся с первыми серьёзными проблемами. А с августа до конца года будет довольно напряжённый и конфликтный период: он будет подвергаться серьёзным нападкам, все его действия будут критиковать и кресло под ним зашатается", – рассказал астролог Георгий Личели.

Самым критичным периодом для Дениса Шмыгаля станет август 2020 года

Самым критичным периодом для Дениса Шмыгаля станет август 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Шмыгаль был избран премьер-министром Украины на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта 2020 года. "За" проголосовал 291 народный депутат. В тот же день был назначен новый состав Кабинета министров (кто вошел в команду Шмыгаля – читайте здесь).

Напомним, Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове, сейчас ему 44 года.

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Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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