В Константиновке "Слуга народа" создала коалицию с двумя партиями в горсовете

Три партии, победившие на местных выборах в Константиновский городской совет Донецкой области, уже создали коалицию.

Как сообщает ZI со ссылкой на собственный источник, "Оппозиционный блок", "Слуга народа" и "Наш край" набрали большинство голосов и создали коалицию "Константиновка – наш дом".

По состоянию на утро, 26 октября, в Константиновке обработано 100% протоколов. "Оппозиционный блок" набрал 31,7% голосов, "Слуга народа" – 12,8% и "Наш край" – 6,4%.

После объединения эти партии получат большинство в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в Константиновке для встречи "слуг народа" вывели военный транспорт.