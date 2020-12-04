В Конгрессе США призвали усилить санкции против "повара Путина", связанного с ЧВК "Вагнера"
Палата представителей Конгресса США в четверг, 3 декабря, одобрила резолюцию с призывом американской администрации и ЕС ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК "Вагнера". Его называют "поваром Путина".
В документе говорится о попытках России "пагубно повлиять на американскую внутреннюю политику, стимулировать протесты в США и странах-союзниках", передает "ТАСС".
Кроме того, в резолюции содержится призыв к властям США и ЕС "рассмотреть введение дополнительных санкций против Евгения Пригожина и связанных с ним организаций". По версии конгрессменов, Пригожин причастен к вмешательству в президентские выборы 2016 года и промежуточные выборы 2018 года.
Ему также приписали поддержку тесных контактов с ЧВК "Вагнер" в Ливии. В документе говорится о "причастности" российского "Агентства интернет-исследований" к проведению информационных операций против США с целью внести разлад среди избирателей.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
США ввели санкции против трех физических лиц и пяти организаций, связанных с российским олигархом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".
газета "The New York Times" получила Пулитцеровскую премию за серию расследований о режиме Владимира Путина в России. Значительная их часть была посвящена олигарху Евгению Пригожину.