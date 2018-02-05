В Конгресс США внесли законопроект о сотрудничестве с Украиной

В повестку дня Конгресса США внесли законопроект по укреплению сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Об этом в своем Twitter сообщил конгрессмен Брендан Бойл.

"Хорошо, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось внести в повестку дня голосование по моему законопроекту, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал он.

"Очевидно, что мой законопроект станет самой большой новостью в Филадельфии на этой неделе", - пошутил Бойл в контексте триумфа филадельфийской команды в суперкубке по американскому футболу на этих выходных.

Glad that GOP leadership in the House has agreed to schedule a vote on my bipartisan bill to help Ukraine defend its cybersecurity against Russian attacks. (Clearly my bill will be the biggest story in Philadelphia this week.) — US Rep Brendan Boyle (@RepBrendanBoyle) 5 лютого 2018 р.

Законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности был внесен в 2017 году.

Для того, чтобы вступить в силу проект закона должен быть утвержден Палатой представителей, Сенатом и подписан президентом США.

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