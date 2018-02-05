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В Конгресс США внесли законопроект о сотрудничестве с Украиной

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В повестку дня Конгресса США внесли законопроект по укреплению сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Об этом в своем Twitter сообщил конгрессмен Брендан Бойл.

"Хорошо, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось внести в повестку дня голосование по моему законопроекту, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал он.

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"Очевидно, что мой законопроект станет самой большой новостью в Филадельфии на этой неделе", - пошутил Бойл в контексте триумфа филадельфийской команды в суперкубке по американскому футболу на этих выходных.

Законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности был внесен в 2017 году.

Для того, чтобы вступить в силу проект закона должен быть утвержден Палатой представителей, Сенатом и подписан президентом США.

Читайте на "Обозревателе" текст законопроекта об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины, принятый Верховной Радой 5 октября.

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Темы
Кибератака на УкраинуРоссийско-украинский конфликтРоссийская военная угрозахакеры
Место
США
Объект
Кибератака
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